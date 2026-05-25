تركيا تحتفي بـ"يوم إفريقيا" وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء في بيان صادر عن وزارة الخارجية

أنقرة/ الأناضول

احتفت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، بـ"يوم إفريقيا" الموافق 25 مايو/ أيار من كل عام، وأكدت مواصلة دعمها لشعوب القارة في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام.

وقالت الوزارة في بيان: "نحتفل بيوم إفريقيا الموافق 25 مايو، والذي يتزامن مع الذكرى الـ63 لتأسيس الاتحاد الإفريقي، ويوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة السمراء".

وأكد البيان أن تركيا، بصفتها شريكا استراتيجيا للاتحاد الإفريقي، ستواصل الوقوف إلى جانب شعوب القارة على أساس الشراكة المتكافئة والثقة والاحترام المتبادلين ومبدأ "الربح المتبادل".

وأضافت الخارجية التركية: "في هذا الإطار، نواصل التحضيرات للقمة الرابعة للشراكة التركية الإفريقية التي نعتزم عقدها هذا العام، والتي ستوفر فرصة للارتقاء بتعاوننا إلى مستويات متقدمة".

- العلاقات التركية الإفريقية

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية، بأن سياسة الانفتاح على إفريقيا التي أطلقتها تركيا عام 1998، تحولت اعتبارا من عام 2013 إلى "سياسة الشراكة مع إفريقيا".

وأوضحت المصادر للأناضول أن العلاقات التركية الإفريقية شهدت خلال الأعوام الـ25 الماضية تقدما ملحوظا في مختلف المجالات السياسية والتجارية والأمنية والعسكرية والثقافية والتنموية.

وفي هذا السياق، ارتفع عدد السفارات التركية في إفريقيا من 12 سفارة عام 2002 إلى 44 سفارة عام 2024، فيما ارتفع عدد الدول الإفريقية التي تمتلك سفارات في تركيا من 10 دول عام 2008 إلى 38 دولة عام 2024.

كما قررت كل من موزمبيق وبوتسوانا افتتاح سفارتين لهما في تركيا، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الثنائية.

ووقعت تركيا حتى اليوم اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي مع 50 دولة إفريقية، واتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 32 دولة، واتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع 17 دولة، إضافة إلى اتفاقيات تعاون عسكري وصناعات دفاعية مع عشرات الدول الإفريقية.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإفريقيا من 4.3 مليارات دولار عام 2002 إلى نحو 40 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، فيما بلغت الاستثمارات التركية في القارة 10 مليارات دولار عام 2024 بعد أن كانت 67 مليون دولار فقط عام 2003.

كما نفذ المقاولون الأتراك حتى نهاية عام 2025 نحو 2031 مشروعا في إفريقيا بقيمة إجمالية بلغت 97 مليار دولار.

وفي المجال التنموي والثقافي، تدير الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" 22 مكتبا تمثيليا في القارة، فيما يواصل "مركز يونس أمره الثقافي التركي" نشاطه في 12 دولة إفريقية.

ويقدم "وقف المعارف التركي" خدمات تعليمية لنحو 25 ألف طالب عبر 200 مؤسسة تعليمية في 27 دولة إفريقية، بينما يواصل قرابة 65 ألف طالب إفريقي تعليمهم العالي في تركيا.