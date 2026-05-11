تركيا تجني 733 مليون دولار من استخدام مجالها الجوي في 2025 بحسب تقرير سنوي للمديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية.

أنقرة/ الأناضول

حققت تركيا خلال عام 2025، إيرادات بلغت نحو 33 مليار ليرة (نحو 733 مليون دولار) من استخدام مجالها الجوي.

جاء ذلك بحسب التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية.

وأوضح التقرير أن تركيا تستوفي رسوماً من مستخدمي مجالها الجوي وفق قواعد المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكنترول).

وبهذه الإيرادات، احتلت تركيا المرتبة السادسة بين الدول الأعضاء في المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية والبلغ عددها 42 دولة

وأضاف التقرير أن إيرادات تركيا من استخدام مجالها الجوي خلال 2025، زادت بنسبة 53 بالمئة مقارنة مع إيرادات عام 2024.

وكانت تركيا حققت عام 2024، إيرادات بلغت قيمتها 21.5 مليار ليرة (474 مليون دولار) بحسب التقرير ذاته.

وأشار التقرير إلى أن تركيا حققت هذه الإيرادات بفضل تطور البنية التحتية ونمو الموارد البشرية.