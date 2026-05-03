تركيا تجني 2.23 مليار دولار من صادرات النسيج في الربع الأول إلى 181 دولة ومنطقة حرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، بحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من بيانات مجلس المصدرين الأتراك..

غازي عنتاب/ الأناضول

حقق قطاع النسيج التركي صادرات بقيمة مليارين و235 مليونا و437 ألف دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الأناضول من بيانات مجلس المصدرين الأتراك، صدّر قطاع النسيج والمواد الخام منتجاته إلى 181 دولة ومنطقة حرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026.

وخلال هذه الفترة، حقق القطاع عائدات بلغت 2 مليار و235 مليونا و437 ألف دولار، بكمية صادرات وصلت إلى 600 ألف و430 طناً.

واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر من الصادرات بقيمة 872 مليونا و880 ألف دولار وبحصة بلغت 39 بالمئة، تلتها دول القارة الإفريقية بما قيمته 343 مليونا و517 ألف دولار.

وعلى مستوى الدول، حلت إيطاليا في المرتبة الأولى بواقع 187 مليوناً و8 آلاف دولار، تلتها بريطانيا بـ 144 مليوناً و133 ألف دولار، ثم إسبانيا في المرتبة الثالثة بـ 143 مليوناً و390 ألف دولار.

وفي تصريح للأناضول، قال مته أقجان، رئيس جمعية مصدري المنسوجات والمواد الخام في جنوب شرق الأناضول، إن التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الطلب في سوق الاتحاد الأوروبي، أدى إلى انخفاض في صادرات قطاع النسيج بشكل عام.

وشدد على ضرورة الانتقال إلى الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية وتسريع الاستثمارات في التحول الرقمي والبيئي لتجاوز هذه المرحلة.

وفي معرض تعليقه على الأهداف القطاعية، قال أقجان: "نسعى إلى تعزيز فعاليتنا في الأسواق الواعدة كأمريكا والشرق الأقصى من خلال المنتجات المبتكرة. ونهدف إلى عكس اتجاه التراجع في صادرات المنسوجات وتحقيق زخم نمو مستدام بحلول نهاية عام 2026".