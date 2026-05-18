بحسب بيانات صادرة عن جمعية صناعة السيارات التركية

تركيا تجني 13.8 مليار دولار من تصدير المركبات خلال 4 أشهر من 2026 بحسب بيانات صادرة عن جمعية صناعة السيارات التركية

إسطنبول / الأناضول

بلغت عائدات تركيا من تصدير المركبات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 13.8 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك بحسب بيانات لجمعية صناعة السيارات التركية، الاثنين، أوضحت أن تركيا صدّرت خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية أبريل/ نيسان الفائت 300 ألف و718 مركبة.

وأضافت أن تركيا أنتجت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 448 ألفا و428 مركبة، بتراجع بلغ 3 بالمئة من الكمية المُنتجة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.

وأشارت المعطيات إلى أن إنتاج السيارات السياحية خلال الفترة المذكورة، بلغت 250 ألفاً و276.