ضمن مشروع بين رئاسة الصناعات الدفاعية التركية و"أسيلسان" لإنتاج وحدة المعالج الكمومي خلال أربع سنوات..

تركيا تتجه لتطوير وحدة المعالج الكمومي فائق التوصيل محليا ضمن مشروع بين رئاسة الصناعات الدفاعية التركية و"أسيلسان" لإنتاج وحدة المعالج الكمومي خلال أربع سنوات..

أنقرة / الأناضول

وقعت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وشركة "أسيلسان" اتفاقا لتطوير وحدة المعالج الكمومي فائق التوصيل (QPU) أحد أبرز المكونات الأساسية للحواسيب الكمومية، لأول مرة، وذلك ضمن مشروع يستمر أربع سنوات ويهدف إلى إنتاجه محلياً وبإمكانات وطنية.

وبحسب بيان صادر عن شركة "أسيلسان" المحلية الرائدة في الصناعات الدفاعية، الخميس، جرى توقيع الاتفاق في إطار برنامج رئاسة الصناعات الدفاعية، على أن تتولى الشركة مهام التطوير الرئيسي للمشروع.

ويستهدف المشروع تطوير وحدة المعالج الكمومي فائق التوصيل باعتبارها من أكثر عناصر الحوسبة الكمومية حساسية وأهمية، مع العمل على تقليل الاعتماد الخارجي في هذا المجال وتعزيز القدرات المحلية في تكنولوجيا الحوسبة المتقدمة.

كما يتضمن المشروع تعزيز الخبرات في مجالات فيزياء المادة المكثفة، والهندسة الميكروية، والإلكترونيات، ونظرية المعلومات الكمومية، إضافة إلى بناء بنية تحتية بحثية وتطويرية في هذا القطاع الاستراتيجي.

وقال المدير العام لـ"أسيلسان" أحمد أكيول، في تصريح أورده البيان، إن الشركة تعمل منذ عام 2021 على تقنيات الحوسبة الكمومية، مضيفا أن المشروع الجديد يمثل خطوة استراتيجية في هذا المجال.

وأوضح أكيول أن الشركة ستنتج وحدات المعالج الكمومي في "أول منشأة إنتاج فائق التوصيل في تركيا"، إلى جانب مواصلة الاستثمارات لإنشاء بنية تصنيع شرائح كمومية داخل الشركة، بهدف تعزيز الاستقلال التكنولوجي في هذا القطاع.

يشار أن وحدة المعالج الكمومي فائق التوصيل (Superconducting QPU) هي الشريحة المركزية والعقل المدبر للحواسيب الكمومية من الجيل الجديد.



وتتيح هذه التكنولوجيا معالجة البيانات عبر البتات الكمومية (الكيوبتات) بسرعات فائقة تتجاوز قدرات أقوى الحواسب الفائقة المتاحة حالياً، مما يمثل طفرة استراتيجية في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية والتكنولوجية المعقدة.