الخارجية التركية تلقت معلومات تفيد بإصابة عدد من أفراد طاقم السفينتين، بينهم مواطنون أتراك

تركيا تتابع أوضاع مواطنيها على متن سفينتين تعرضتا لهجوم في البحر الأسود الخارجية التركية تلقت معلومات تفيد بإصابة عدد من أفراد طاقم السفينتين، بينهم مواطنون أتراك

أنقرة / الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، أنها تتابع عن كثب أوضاع مواطنيها الموجودين على متن السفينتين "يشار" و"ناديزهدا" اللتين تعرضتا مساء الاثنين لهجوم بمسيّرات عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي في البحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان إنها تلقت معلومات تفيد بإصابة عدد من أفراد طاقمي السفينتين المدنيتين المملوكتين لجهات تركية، بينهم مواطنون أتراك.

وأضافت أن سلامة المواطنين الأتراك تمثل "الأولوية القصوى"، وأن أوضاعهم تخضع للمتابعة الحثيثة.

وأعربت الخارجية عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود، رغم تحذيرات أنقرة السابقة، مبينة أن تأثير الحرب بدأ يطال السفن المدنية.

وحذرت من أن استمرار التصعيد في البحر الأسود، ما لم تُتخذ تدابير وقائية، ستكون له تداعيات سلبية متعددة الأبعاد، بما في ذلك تداعيات على الأمن الغذائي.

وجددت الوزارة دعوتها إلى جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها طرفا الحرب، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لضمان سلامة الملاحة البحرية في البحر الأسود.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.