بحسب ما أعلن عنه المدير العام لشركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية أحمد أكيول

تركيا تبرم اتفاقية مع البوسنة والهرسك لتوريد أنظمة مضادة للمسيرات بحسب ما أعلن عنه المدير العام لشركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية أحمد أكيول

أنقرة / الأناضول

أعلن المدير العام لشركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية أحمد أكيول، توقيع عقد مع جمهورية البوسنة والهرسك لتوريد أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة.

وذكر أكيول بتدوينة على منصة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، أن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع البوسنة والهرسك يشهد مزيدا من التقدم.

وقال: "نعزز تعاوننا مع الدولة الصديقة والحليفة البوسنة والهرسك، وقد وقّعنا مع وزير دفاعها زوكان هيليز عقدا جديدا لتوريد أنظمتنا المضادة للطائرات المسيّرة".

وأضاف: "أتمنى أن يعود هذا التعاون بالخير على القوات المسلحة للبوسنة والهرسك".

وتأسست "أسيلسان" بالعام 1975 عقب حظر فُرض على توريد السلاح إلى تركيا إثر "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها أنقرة في قبرص لحماية القبارصة الأتراك.



وفي ذلك التاريخ أطلقت تركيا العملية في الجزيرة إثر انقلاب عسكري ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث حظي بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت مجموعات مسلحة رومية القبارصة الأتراك.

ومنذ ذلك الحين أدت شركة "أسيلسان" دورا محوريا في تطوير الصناعات الدفاعية المحلية وبتلبية احتياجات تركيا منها.