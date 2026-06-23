تركيا تبرق بالتعازي لقطر في ضحايا انفجار مصنع "رأس لفان"

إسطنبول / الأناضول

أعربت تركيا عن تعازيها لدولة قطر إثر الانفجار الذي وقع في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية شمال شرقي البلاد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء الاثنين، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط ضحايا جراء الانفجار، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وللشعب القطري، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت السلطات القطرية أعلنت الاثنين، مصرع 13 عاملا وإصابة 66 آخرين جراء انفجار وقع الأحد، في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية.

وتُعد منطقة رأس لفان الصناعية من أبرز مراكز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً، إذ تضم عدداً من المنشآت الاستراتيجية التابعة لقطاع الطاقة القطري، الذي يشكل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني في البلاد.

