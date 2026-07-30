للمقبرة مكانة معنوية كبيرة لدى تركمان العراق، بحسب المسؤول في الجبهة التركمانية العراقية زكي إبراهيم شيخة..

تركيا تبدأ ترميم مقبرة "شهداء ألتون كوبري" في كركوك للمقبرة مكانة معنوية كبيرة لدى تركمان العراق، بحسب المسؤول في الجبهة التركمانية العراقية زكي إبراهيم شيخة..

كركوك/ الأناضول

بدأت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الخميس، أعمال ترميم مقبرة شهداء ألتون كوبري في محافظة كركوك شمالي العراق.

وقال رئيس مكتب بلدة ألتون كوبري في الجبهة التركمانية العراقية زكي إبراهيم شيخة، في تصريح للأناضول، إن أعمال الترميم انطلقت في مقبرة ونصب شهداء مجزرة ألتون كوبري الواقعة وسط البلدة، معربا عن شكره لـ"تيكا" على تنفيذ المشروع.

وأوضح شيخة أن النصب التذكاري أُنشئ عام 2003 عقب سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مشيرا إلى أنه لم يخضع لأي أعمال ترميم منذ ذلك الحين.

وأضاف أن للمقبرة مكانة معنوية كبيرة لدى تركمان العراق، قائلًا: "كانت المقبرة تتعرض للتدهور يوما بعد يوم، لكن تيكا بادرت إلى إطلاق أعمال الترميم. وتمثل هذه المقبرة قيمة كبيرة لأهالي ألتون كوبري وللتركمان".

وبيّن أن أعمال الترميم تشمل محيط المقبرة، وإنشاء أماكن للجلوس، ووضع لوحة رخامية في وسط النصب تحمل أسماء الشهداء.

صورة : Ali Makram Ghareeb/AA

وأعرب شيخة عن ارتياحه لتنفيذ "تيكا" مشاريع مماثلة في العراق لتلك التي تنفذها في العديد من دول العالم، مؤكدا أن أعمال الترميم ستعزز من القيمة المعنوية للمقبرة.

وفي 28 مارس/ آذار 1991، وبعد حرب الخليج، ارتكبت قوات تابعة للرئيس العراقي السابق صدام حسين مجزرة في بلدة ألتون كوبري، الواقعة على بعد 44 كيلومترا شمالي كركوك، راح ضحيتها أكثر من 100 تركماني، بينهم أطفال ومسنون.

ويحيي التركمان في 28 مارس من كل عام ذكرى ضحايا المجزرة، من خلال مراسم تقام في مقبرة الشهداء ببلدة ألتون كوبري.