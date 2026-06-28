تركيا بين أكبر 10 دول عالميا في الطاقة الشمسية والرياح وفق تقرير "كتاب حقائق التحول في تركيا 2026" الصادر عن مؤسسة "بلومبيرغ نيو إنرجي فاينانس" الدولية..

أنقرة/ الأناضول

احتلت تركيا خلال عام 2025، المرتبة الخامسة عالمياً من حيث قدرات طاقة الرياح، والعاشرة في الطاقة الشمسية، لتواصل بذلك موقعها ضمن أبرز أسواق الطاقة المتجددة في العالم.

جاء ذلك وفق تقرير "كتاب حقائق التحول في تركيا 2026" الصادر عن مؤسسة "بلومبيرغ نيو إنرجي فاينانس" الدولية.

وحسب التقرير، من المتوقع أن تضيف تركيا نحو 25 غيغاواط من طاقة الرياح بين عامي 2026 و2035.

كما يُتوقع أن يؤدي تنفيذ نحو 19 غيغاواط من مشاريع طاقة الرياح المدمجة بأنظمة تخزين، والتي حصلت على تراخيص العام الماضي، إلى تعزيز كبير في قدرات الطاقة المتجددة في تركيا.

وفي قطاع الطاقة الشمسية، يُتوقع أن تتضاعف القدرة المركبة لتركيا بحلول عام 2030.

كما أشار التقرير إلى توقعات بنمو سريع في سوق تخزين البطاريات، مع إمكانية وصول قدرة تركيا إلى 8 غيغاواط بحلول عام 2035، مدفوعة بانخفاض التكاليف وتوسع الإنتاج المحلي وتزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة.

