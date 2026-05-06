تركيا.. "بايكار" تفتح صفحة تعاون استراتيجي مع إندونيسيا شركة "بايكار" التركية أبرمت اتفاقا "تاريخيا" لتصدير 12 طائرة بدءا من العام 2028..

إسطنبول / الأناضول

وقعت شركة "بايكار" التركية الرائدة بصناعة الطائرات المسيرة، اتفاقية إطارية تتعلق بالطائرة "بيرقدار قزل ألما" مع شركة "بي تي ريبابليك ديرغانتارا" الإندونيسية.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي يُنظم في مركز إسطنبول للمعارض بين 5 و9 مايو/ أيار الجاري.

ويقام المعرض بشراكة إعلامية عالمية من وكالة الأناضول تحت شعار "قلب التكنولوجيا ينبض في ساها"، ويجمع شركات عدة وممثلي شركات ووفودا رسمية وتجارية وزوارا من مختلف دول العالم.

وصرح رئيس مجلس إدارة تكتل شركات "ساها إسطنبول" خلوق بيرقدار، أنهم وقعوا اتفاقية تاريخية بالغة الأهمية مع إندونيسيا.

وأوضح بيرقدار أن الاتفاقية تهدف إلى تسليم أسطول من 12 طائرة مسيرة "بيرقدار قزل ألما" بدءا من العام 2028.

وأضاف أن الاتفاقية تتضمن أيضا خيارا مستقبليا يشمل 4 أساطيل أخرى، أي ما مجموعه 48 طائرة.

وأشار إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على توريد الأنظمة فحسب، بل تشمل أيضا إنشاء مركز محلي للإنتاج والصيانة في إندونيسيا.

وذكر أن الشركة وقعت العام الماضي عقودا لتوريد طائرات "بيرقدار أقينجي" و"بيرقدار تي بي 2" إلى إندونيسيا.

بدوره، أعرب نورمان جوزيف، رئيس مجموعة شركة "بي تي ريبابليك ديرغانتارا" الإندونيسية، عن ارتياحه للاتفاقية، مؤكدا رغبتهم القوية في استمرار التعاون بين المؤسستين.

وتعد "بيرقدار قزل ألما" مقاتلة ثورية بفضل قدرتها على الهبوط والإقلاع من السفن ذات المدرج القصير، مثل السفينة التركية "تي جي غي أناضولو".​​​​​​​

وانطلق مشروع "بيرقدار قزل ألما" بالعام 2021، وخرجت أول طائرة من خط الإنتاج في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قبل أن تحقق أول طيران ناجح في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022.