تركيا.. انطلاق فعاليات اليوم الختامي من مناورات "أفس 26" من المتوقع أن يحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

إزمير / الأناضول

انطلقت فعاليات المرحلة النهارية من "يوم المراقب المميز"، الخميس، وهو اليوم الختامي من مناورات "أفس 26" في ولاية إزمير غربي تركيا.

وتجري فعاليات "يوم المراقب المميز" المتوقع أن يحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور كل من وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو، إلى جانب وزراء دفاع ورؤساء أركان الدول الصديقة والحليفة.

وبمشاركة أكثر من 10 آلاف عسكري من 50 دولة، بدأت مناورات "أفس" في 16 أبريل/ نيسان الماضي وتستمر حتى 21 مايو/ أيار الجاري، وتنظم مرة كل عامين.

وتُبرز هذه المناورات القدرات العملياتية العالية للقوات المسلحة التركية، وقدرتها على التكيف مع بيئات الحرب الحديثة، وفعاليتها في استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وتُعتبر مناورات "أفس" أكثر من مجرد نشاط تدريبي عسكري؛ ويُنظر إليها كدليل هام على نهج تركيا الأمني ​​الذي يُعطي الأولوية للسلام والاستقرار والتعاون الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الفترة الليلية من فعاليات "يوم المراقب المميز" أُجريت مساء أمس الأربعاء.

