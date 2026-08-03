تركيا.. الصادرات الدفاعية تتجاوز 1.12 مليار دولار في يوليو

أنقرة/ الأناضول

أعلن خلوق غورغون، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، أن قيمة صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية بلغت 1.12 مليار دولار خلال يوليو/ تموز الماضي، بزيادة 14.4 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضح غورغون في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، الاثنين، أن قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية واصل أداءه التصاعدي في الصادرات خلال يوليو الماضي.

وأشار إلى أن صادرات القطاع خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز ارتفعت بنسبة 26.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 5 مليارات و787 مليون دولار، فيما وصل إجمالي صادرات القطاع خلال آخر 12 شهرا إلى 11.2 مليار دولار.

وأكد غورغون أن تركيا تواصل تعزيز قدراتها الهندسية والإنتاجية وتنافسيتها العالمية، بما يدعم النمو المستمر في الصادرات.

وأضاف: "تعكس هذه الأرقام المكانة التي وصلت إليها القدرات الهندسية التركية على المستوى العالمي".