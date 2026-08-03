نفقات السياح على الطعام والشراب ارتفعت بنحو 9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

تركيا.. السياح ينفقون 6 مليارات دولار على الطعام بالنصف الأول من 2026 نفقات السياح على الطعام والشراب ارتفعت بنحو 9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

أنقرة / الأناضول

ارتفعت نفقات السياح على الطعام والشراب في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 9 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 5 مليارات و904 ملايين و388 ألف دولار.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية التي اطلعت عليها الأناضول، بلغت إيرادات السياحة في البلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام 25 مليارا و746 مليونا و177 ألف دولار.

وأظهرت تفاصيل الإيرادات أن الطعام والشراب جاءا في صدارة إنفاق السياح، إذ استقطبت الأطباق التركية المتنوعة ملايين الزوار الذين خاضوا تجربة المطبخ التركي.

وجاءت الملابس والأحذية في المرتبة الثانية ضمن أكثر مجالات إنفاق السياح، إذ بلغت قيمة مشترياتهم منها مليارين و196 مليونا و385 ألف دولار خلال النصف الأول من العام.

وجدير بالذكر أن تركيا استقبلت في النصف الأول من العام الجاري، 25 مليونا و759 ألف سائح.