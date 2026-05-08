تركيا: التعاون مع الجزائر بمكافحة التضليل يقوي علاقات البلدين دائرة الاتصال بالرئاسة التركية وصفت هذا التعاون بين البلدين بأنه "استراتيجي"..

أنقرة / الأناضول

أفاد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران بأنّ مذكرة التفاهم للتعاون بمكافحة التضليل الإعلامي التي وقعتها أنقرة مع الجزائر أمس الخميس ستعزز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لدوران عقب توقيعه مذكرة التفاهم مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، في العاصمة أنقرة.

وشدد دوران على أن مكافحة التضليل الإعلامي باتت ضرورة دولية، قائلاً: "نهدف من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات في مجالات التضليل الإعلامي، والأخبار الكاذبة، والتحقق من المعلومات".

وأضاف: "نثق بأن هذا التعاون سيسهم في تعزيز العلاقات القوية بين تركيا والدولة الصديقة والشقيقة الجزائر".

من جهتها، أوضحت دائرة الاتصال التركية في بيان أن هذا التعاون الاستراتيجي يعزز خبرة تركيا ونجاحها في مكافحة التضليل الإعلامي، ويحوّل أمن الاتصال إلى مجال دبلوماسي دولي.

وأشار إلى أن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برز عالميا كهيكل قوي وفعّال بفضل قدراته في التحقق ومكافحة التلوث المعلوماتي.

وورد في البيان: "قدرة تركيا على التحقق السريع والتواصل الاستراتيجي في الميدان ستُشارك الآن مع الدولة الصديقة والشقيقة الجزائر، عبر إطار مؤسسي".

وأضاف: "معركة الحقيقة التي تقودها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ستُنقل إلى الجزائر كدرع للأمن المعلوماتي في مواجهة الآثار المدمرة للتضليل الإعلامي"، وأردف: "وفي هذا الإطار، يُستهدف تفعيل تبادل الخبرات والتعاون التقني وآليات التحقق المشتركة".

