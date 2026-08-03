تركيا.. التضخم الشهري يسجل 1.78 بالمئة في يوليو ليصل المعدل السنوي إلى 31.75 بالمئة

أنقرة / الأناضول

سجل معدل التضخم في تركيا خلال يوليو/ تموز الماضي 1.78 بالمئة على أساس شهري، ليصل المعدل السنوي إلى 31.75 بالمئة.

جاء ذلك بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية التي أعلنتها، الاثنين.

وأوضحت أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل في يوليو 1.78 بالمئة على أساس شهري، فيما سجل مؤشر أسعار المنتجين 1.52 بالمئة.

وكانت توقعات الاقتصاديين تفيد بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 1.82 بالمئة في يوليو 2026، ليصل التضخم السنوي إلى 31.8 بالمئة.

وبلغ معدل التضخم في تركيا خلال يونيو/ حزيران الماضي 0.99 بالمئة على أساس شهري، فيما بلغ المعدل السنوي 32.11 بالمئة.