خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري..

تركيا.. التجارة الخارجية بالعملة المحلية تتجاوز 1.93 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري..

أنقرة / الأناضول

تجاوز حجم التجارة الخارجية لتركيا بالعملة المحلية 916 مليار ليرة (نحو 1.93 مليار دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلا زيادة بنسبة 10.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب رصد أجراه مراسل الأناضول، استنادا إلى بيانات وزارة التجارة، بلغ حجم التجارة الخارجية بالليرة التركية 916 مليارا و966 مليون ليرة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز 2026.

وخلال الفترة نفسها، ارتفعت الصادرات التركية الإجمالية بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 161 مليارا و601 مليون دولار.

كما زادت الصادرات المقومة بالليرة التركية بنسبة 14.9 بالمئة، من 190 مليارا و349 مليون ليرة إلى 218 مليارا و738 مليون ليرة.

وارتفعت الواردات بالليرة التركية بنسبة 9.1 بالمئة، من 640 مليارا و179 مليون ليرة إلى 698 مليارا و228 مليون ليرة.