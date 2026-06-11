تركيا.. البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة عند 37 بالمئة

إسطنبول / الأناضول

أبقى البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة ثابتا عند 37 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه يشار فاتح قره خان.

وجاء في البيان: "بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الأشهر الأولى من العام، ومع تأثير أسعار الطاقة، تراجعت وتيرة التضخم الأساسية في مايو/ أيار بشكل طفيف، بعد الزيادة التي سُجلت في أبريل/ نيسان".

وأشار إلى أن أسعار الطاقة لا تزال تتسم بالتقلب والبقاء عند مستويات مرتفعة نتيجة التطورات الجيوسياسية وما يرافقها من حالة عدم يقين.

وأردف أن تأثيرات التطورات الجيوسياسية على آفاق التضخم من خلال قنوات التكلفة والنشاط الاقتصادي والتوقعات تتم متابعتها عن كثب.

وأكد البيان أن استمرار السياسة النقدية المتشددة حتى تحقيق استقرار الأسعار، ما سيعزز عملية خفض التضخم.