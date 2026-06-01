تركيا: اقتصادنا حافظ على نموه طوال 23 ربعا

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن اقتصاد بلاده واصل نموه دون انقطاع لمدة 23 ربعا سنويا حتى الربع الأول من 2026، رغم مواجهته صدمات متعددة، وأعلن أن الدخل القومي السنوي تجاوز 1.6 تريليون دولار على أساس سنوي.

جاء ذلك في بيان أصدره، الاثنين، حول بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2026.

وأوضح شيمشك أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأول من العام الحالي نموا معتدلا بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي، و0.1 بالمئة على أساس فصلي، متأثرا بحالة عدم اليقين العالمية.

وأشار إلى عوامل حدَّت من النمو وهي حالة عدم اليقين العالمية وضعف الأداء لدى الشركاء التجاريين، إلى جانب ضعف الطلب الخارجي الصافي.

وذكر أن العجز السنوي في الحساب الجاري بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 39.7 مليار دولار، بما يعادل 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة ضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأضاف: "رغم أن ارتفاع تكاليف الطاقة أدى إلى تباطؤ مؤقت في مسار خفض التضخم، فإن موقفنا الحازم في مكافحة التضخم مستمر، وما زال تحقيق استقرار الأسعار بشكل دائم يمثل أولويتنا الأساسية".

وشدد على مواصلة تطبيق سياسات تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوي متانة اقتصاد تركيا، وتحقق نموا مرتفعا ومستداما من خلال الإنتاج والصادرات ذات القيمة المضافة العالية.