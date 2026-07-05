اندلع الحريق في منطقة مغطاة بأشجار البلوط في هضبة ميرغان..

تركيا.. استمرار جهود إخماد حريق غابات بريف ديار بكر اندلع الحريق في منطقة مغطاة بأشجار البلوط في هضبة ميرغان..

ديار بكر/ الأناضول

تواصل فرق الإطفاء التركية، الأحد، جهودها لإخماد حريق اندلع صباح اليوم في منطقة غابات بريف قضاء جونغوش، التابع لولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

وحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، لم تُعرف بعد أسباب الحريق الذي اندلع في منطقة هضبة ميرغان، المغطاة بأشجار البلوط.

وفور تلقي البلاغ، هرعت إلى موقع الحريق فرق تابعة لمديرية الغابات، والإطفاء، وقوات الدرك (الجندرمة).

وتشارك في عمليات الإخماد فرق من مديرية غابات ديار بكر تضم 15 عنصراً، مدعومة بثلاث مركبات للتدخل الأولي وصهريج إطفاء، إلى جانب آليات وفرق إطفاء تابعة لعدد من البلديات في المنطقة.

كما يساند عناصر الدرك والأهالي فرق الإطفاء في عمليات المكافحة البرية، في إطار الجهود الرامية إلى السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى مساحات أوسع.