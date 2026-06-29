من بين المستسلمين، يوجد عنصران مدرجان ضمن "الفئة الرمادية"، وعنصر واحد ضمن "الفئة الصفراء" في قائمة المطلوبين لدى السلطات التركية..

تركيا.. استسلام 134 من عناصر “بي كي كي” منذ مطلع 2026 من بين المستسلمين، يوجد عنصران مدرجان ضمن "الفئة الرمادية"، وعنصر واحد ضمن "الفئة الصفراء" في قائمة المطلوبين لدى السلطات التركية..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، استسلام 134 عنصراً من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي لقوات الأمن منذ مطلع العام الجاري، نتيجة عمليات الإقناع التي تنفذها السلطات الأمنية.

وأفاد بيان للوزارة أن الجهود المنسقة التي بذلتها رئاسة الاستخبارات في قيادة الدرك (الجندرمة)، والمديرية العامة للأمن، بالتعاون مع دائرة مكافحة الإرهاب، أسفرت عن إقناع 134 عنصراً بتسليم أنفسهم.

وأشار البيان إلى أن من بين المستسلمين عنصرين مدرجين ضمن "الفئة الرمادية"، وعنصرٍ آخر ضمن "الفئة الصفراء" في قوائم المطلوبين لدى السلطات التركية.



وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية بحقهم، أوضح البيان أن السلطات القضائية أمرت بحبس 115 من العناصر التي سلمت نفسها على ذمة التحقيق، فيما فُرضت تدابير الرقابة القضائية على 14 آخرين، بينما لا تزال الإجراءات مستمرة بحق 5 عناصر.