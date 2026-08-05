تركيا.. ارتفاع نسبة استخدام الإنترنت إلى 92.3 بالمئة خلال 2026

أنقرة/ الأناضول

ارتفعت نسبة استخدام الإنترنت في تركيا لدى الفئة العمرية من 16 إلى 74 عاما، إلى 92.3 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 90.9 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك وفق نتائج مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي نشرته هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء.

وأظهرت نتائج المسح أن نسبة استخدام الإنترنت بلغت 94.8 بالمئة بين الذكور، مقابل 89.9 بالمئة بين الإناث.

وبحسب المسح، ارتفعت نسبة شراء أو طلب السلع والخدمات عبر الإنترنت للاستخدام الشخصي إلى 60 بالمئة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ55.7 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.



كما أظهر المسح أن تطبيق واتساب جاء في صدارة تطبيقات التواصل الاجتماعي والمراسلة الأكثر استخداما في تركيا بنسبة 90 بالمئة، يليه يوتيوب بنسبة 77.6 بالمئة، ثم إنستغرام بنسبة 71.1 بالمئة.