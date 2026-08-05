تركيا.. ارتفاع مبيعات "أسيلسان" 25 بالمئة في النصف الأول من 2026 مسجلة 1.88 مليار دولار..

إسطنبول / الأناضول



بلغ حجم مبيعات شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية 88.5 مليار ليرة (1.88 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 25 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته حول نتائجها المالية للنصف الأول من العام، الثلاثاء، أن قيمة العقود الجديدة التي حصلت عليها خلال الفترة المذكورة ارتفعت بنسبة 72 بالمئة، لتصل إلى 4.9 مليارات دولار.

وذكرت أن قيمة الطلبيات المتراكمة للشركة زادت بنسبة 45 بالمئة، لتبلغ 23.2 مليار دولار، في مؤشر إلى استمرار النتائج الإيجابية لاستراتيجية النمو المستدام التي تتبناها.

وفي ظل استمرار الاستثمارات الرامية إلى إعداد الشركة للمستقبل، تراجعت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك من 0.57 إلى 0.55، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت مبيعات الشركة نموا حقيقيا بنسبة 25 بالمئة خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 88.5 مليار ليرة، مدفوعة بالطلب القوي على منتجاتها وأنظمتها عالية التقنية.

وكانت أنظمة الدفاع الجوي والرادارات والحرب الإلكترونية والأمن الحضري المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأنظمة البحرية والكهروبصرية والذخائر الموجهة، من أبرز المجالات المساهمة في إيرادات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وكان حجم مبيعات الشركة في العام 2025 قد زاد بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 180.4 مليار ليرة (نحو 4.1 مليارات دولار).

يشار أن "أسيلسان" دخلت تاريخ المؤشر الرئيسي في بورصة إسطنبول BIST 100 كأول شركة تركية تتجاوز قيمتها السوقية 30 مليار دولار، مع إغلاق البورصة بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني 2026.

وتأسست "أسيلسان" عام 1975، ردا على فرض حظر لتوريد السلاح إلى تركيا بعد "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها للدفاع عن الأتراك في جزيرة قبرص، وعلى مدى أكثر من نصف قرن، لعبت دورا مهما في تلبية احتياجات السوق المحلية من الصناعات الدفاعية.