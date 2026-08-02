تركيا.. اختتام مهرجان كبادوكيا بعروض جوية لمناطيد من 10 دول بمشاركة فرق من تركيا و9 دول أخرى بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا..

نوشهير/ الأناضول

اختتم صباح الأحد، مهرجان كبادوكيا للمناطيد، الذي أقيم في ولاية نوشهير وسط تركيا، بعروض جوية لمناطيد الهواء الساخن المجسمة، بمشاركة فرق من تركيا و9 دول أخرى.

وشهد المهرجان الذي نظمته وزارة الثقافة والسياحة التركية، مشاركة مناطيد مجسمة من تركيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا والبرازيل وسلوفاكيا والنمسا وبولندا.

واستقطبت عروض الطيران للمناطيد المجسمة التي أُقيمت في منطقة المهرجان ببلدة غوريمه، اهتماما واسعا من الزوار.

أضفت المناطيد التي تحمل أشكال العلم التركي، والحيتان، والبوم، والكتاكيت، والذئاب، والبط، والأخطبوطات، والصواريخ، والقلوب، وكرة الأرض، بالإضافة إلى بالون كانت سلته محاطة بكوفية فلسطينية، ألواناً زاهية إلى سماء كبادوكيا.

وقال منسق المهرجان محمد خالص أيدوغان، في تصريح للأناضول، إن المهرجان أضفى أجواء مميزة على كبادوكيا، التي تعد من أبرز الوجهات العالمية في مجال مناطيد الهواء الساخن.

وأوضح أن فعاليات المهرجان، التي استمرت 3 أيام، تضمنت رحلات صباحية للمناطيد وعروضا ضوئية ليلية، مشيرا إلى أن عدد زواره تجاوز 100 ألف شخص.

وأضاف أن الإقبال الكبير على المهرجان أسعد العاملين في القطاع السياحي بالمنطقة، لافتا إلى أن المهرجان سيقام سنويا خلال الأسبوع الأول من أغسطس/آب.

وتشتهر منطقة كبادوكيا التاريخية والسياحية بمدنها تحت الأرض ومداخن الجنيات، أو ما يُطلق عليها في الصحارى العربية "موائد الشيطان"، والتي تشكلت بفعل عوامل النحت والتعرية.