تركيا.. اختبار ناجح لإطلاق صاروخ من منظومة الدفاع الجوي "سيبر" وزارة الدفاع نشرت مشاهد من عملية الاختبار الناجحة..

أنقرة / الأناضول



نشرت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، مشاهد من عملية الاختبار الناجحة لإطلاق صاروخ من منظومة "سيبر" (SİPER)، التي تُعتبر إحدى أنظمة الدفاع الجوي المحلي المعروف بـ"القبة الفولاذية".

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة "إن سوسيال" التركية، إن "نظام الدفاع الجوي الصاروخي المحلي والوطني سيبر المدرج في مخزون قيادة القوات الجوية، نجح في تدمير الهدف الجوي سوبر شيمشك".

وأضافت أن الهدف عالي السرعة والمناورة تمت إصابته بنجاح ليصل بذلك "سيبر" إلى الجاهزية العملياتية الكاملة.

ونشرت الوزارة مشاهد من لحظة إطلاق الصاروخ وإصابة الهدف بنجاح.

ويُعد نظام الدفاع الجوي "سيبر" أول نظام دفاع جوي وصاروخي إقليمي بعيد المدى على مستوى تركيا، ويجري تطوير صاروخ "سيبر" من قبل شركات "روكيتسان"، و"أسيلسان"، ومعهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية "sage" التركية.

وفي أغسطس/ آب 2024، قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي للبلاد.

وفي إطار هذا المشروع تتعاون شركات الصناعات الدفاعية التركية "أسيلسان" و"روكتسان" و"إم كي إي"، و"توبيتاك ساغا" لتنفيذ مشروع القبة "الفولاذية" الذي يوصف بأنه "نظام الأنظمة" لأنه يجمع عدة أنظمة وأسلحة ذات ميزات وقوى مختلفة.