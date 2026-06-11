تركيا: إسرائيل تواصل عمدًا سياسات تقوض حل الدولتين

نيويورك/ الأناضول

قالت أصلي غوفن، نائبة مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل تواصل انتهاج سياسات تعزز الاحتلال أكثر في الضفة الغربية وتقوض عمدًا فرص تحقيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بعنوان "تطوير الحلول السياسية في الشرق الأوسط: الوساطة والحوار من أجل سلام دائم".

وأوضحت غوفن أن المنطقة تعيش حاليًا "إحدى أكثر فترات عدم الاستقرار" في التاريخ الحديث، مضيفة: "يعيش ملايين الأشخاص في غزة في ظروف من انعدام الأمن وعدم اليقين".

وأكدت أن إسرائيل تجاهلت التزاماتها رغم وقف إطلاق النار، وتطرقت إلى ممارسات تل أبيب التي من شأنها تقويض الاستقرار في سوريا ولبنان.

ولفتت إلى أن الصراعات الأخيرة مع انعكاساتها في الخليج أظهرت مجدداً مدى سرعة تصاعد التوترات الإقليمية، وما يمكن أن تسببه من تهديدات للأرواح وللاقتصاد العالمي وللأمن الدولي.

وشددت غوفن على أن الشرق الأوسط يمر بمرحلة مليئة بالأزمات والصراعات، مؤكدة أن تعزيز السلام والاستقرار والتعاون في الشرق الأوسط ليس فقط ضرورة إقليمية، بل مسؤولية عالمية.

وأشارت إلى جهود تركيا المتواصلة من أجل إرساء السلام الإقليمي، قائلة إن أنقرة أظهرت التزامها بالدبلوماسية العملية والتفاعل البنّاء من غزة إلى أوكرانيا وحتى منطقة القرن الإفريقي.



وتشهد الضفة الغربية تصعيداً مستمراً في العمليات العسكرية الإسرائيلية، يتخلله اقتحامات واعتقالات ومواجهات مع الفلسطينيين، إلى جانب اعتداءات متزايدة من المستوطنين تشمل إحراق منازل ومركبات وأراضٍ زراعية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1169 فلسطينياً في الضفة الغربية، وأصابوا 12 ألفاً و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفاً وتهجير 33 ألفاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما يقوض حل الدولتين وفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا.​​​​​​​

