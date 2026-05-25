تركيا.. أمينة أردوغان تحتفي بـ"أسبوع الأسرة الوطني" عقيلة الرئيس التركي أكدت أن كل أسرة تُعتبر "ركيزة خفية تدعم ضمير المجتمع"..

إسطنبول/ الأناضول

احتفت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي ، بمناسبة "أسبوع الأسرة الوطني" الذي تحتفل به تركيا لأول مرة هذا العام.

وقالت أردوغان في تدوينة لها على منصة "إن سوسيال" التركية الاثنين، إن هذا الأسبوع يذكّر بأهمية مؤسسة الأسرة ودورها في المجتمع.

وأضافت أن كل أسرة تُعتبر "ركيزة خفية تدعم ضمير المجتمع والسلام فيه".

وأكدت أن مستقبل الدول لا يُبنى فقط عبر الأهداف الكبرى، بل أيضا من خلال الأسر التي تخصص وقتا لبعضها البعض، وتجتمع حول مائدة واحدة، وتحافظ على قيمها.

وأعربت عن أملها في أن تزداد البيوت التي يسودها الحب والتفاهم والتضامن، وأن تواصل تركيا الحفاظ على أمنها واستقرارها بفضل الأسر القوية المتكاتفة.