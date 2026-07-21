تركيا.. أكثر من ربع مليون سائح يحلقون بالمناطيد في كبادوكيا

نوشهير/ الأناضول

شارك 256 ألفا و777 سائحا في جولات المناطيد الحرارية بمنطقة كبادوكيا في ولاية نوشهير وسط تركيا، خلال النصف الأول من العام 2026، وفق بيانات رسمية.

وتتيح هذه الجولات للزوار مشاهدة الوديان والتكوينات الصخرية الطبيعية ومداخن الجنيات من الجو، ما يجعلها من أكثر الأنشطة إقبالا لدى السياح.

وتنطلق المناطيد بالتزامن مع شروق الشمس في الأيام التي تسمح فيها الأحوال الجوية بالطيران، لتوفر للزوار إطلالة جوية على المعالم الطبيعية والتاريخية للمنطقة.

وتضم كبادوكيا، المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" للتراث العالمي، 160 منطادا تابعة لـ27 شركة.

وتستطيع المناطيد التحليق بمعدل 220 يوما سنويا، بحسب ملاءمة الأحوال الجوية.

وفي حديثه للأناضول، قال نائب رئيس لجنة السياحة الداخلية في اتحاد وكالات السفر التركية "تورساب" إسماعيل صوجو، إن كبادوكيا تقدم أنشطة سياحية متنوعة، لكن جولات المناطيد الحرارية هي الأكثر تفضيلا.

وأضاف أن المناطيد تسهم في تعزيز شهرة كبادوكيا بوصفها وجهة سياحية عالمية، مشبها مشهد المنطقة من الجو بـ"متحف مفتوح".

وأوضح أن المنطقة تجمع بين الطبيعة والتاريخ والثقافة، وتتيح للزوار مشاهدة معالمها من الجو.

وتشتهر منطقة كبادوكيا التاريخية والسياحية بمدنها تحت الأرض ومداخن الجنيات، أو ما يُطلق عليها في الصحارى العربية "موائد الشيطان"، والتي تشكلت بفعل عوامل النحت والتعرية.