تركيا.. "أسيلسان" تعزز "القبة الفولاذية" بمشروع قيمته 1.5 مليار يورو

أنقرة / الأناضول

تولت شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة بالصناعات الإلكترونية العسكرية مسؤولية جديدة بإنتاج أنظمة الدفاع الجوي بقيمة تقارب 1.5 مليار يورو، إضافة إلى مشاريع الإنتاج المتسلسل الجارية لأنظمة الدفاع الجوي.

وبحسب ما ورد في "منصة الإفصاح العام" الجمعة، وقعت "أسيلسان" مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية عقدا إضافيا لمشاريع الإنتاج المتسلسل لأنظمة الدفاع الجوي، بقيمة إجمالية تبلغ مليارا و470 مليونا و500 ألفا و12 يورو.

وتواصل "أسيلسان" بفضل قدراتها التقنية، تعزيز منظومة الدفاع الجوي التركية، بنظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات "القبة الفولاذية" الذي يستطيع التصدي لجميع التهديدات الجوية بمختلف الارتفاعات.

ويُذكر أن نظام القيادة والسيطرة الجوية "حاكم" الذي تطوره "أسيلسان" أيضا، يتولى إدارة التنسيق بين جميع مكونات "القبة الفولاذية".

ويُعد "حاكم" أول نظام قيادة وسيطرة جوية يُطوَّر في تركيا بإمكانات وطنية، ويؤدي دورا محوريا بوصفه أحد أهم مكونات "القبة الفولاذية".

وفي أغسطس/ آب 2024 قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي للبلاد.

وتتعاون شركات "أسيلسان" و"روكتسان" و"إم كي إي" و"توبيتاك ساغا" لتنفيذ مشروع "القبة الفولاذية" الذي يوصف بأنه "نظام الأنظمة" لأنه يجمع عدة أنظمة وأسلحة ذات ميزات وقوى مختلفة.