تركيا.. "أسيلسان" تعزز "القبة الفولاذية" بمشروع قيمته 1.5 مليار يورو

أنقرة / الأناضول

تولت شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة بالصناعات الإلكترونية العسكرية مسؤولية جديدة بإنتاج أنظمة الدفاع الجوي بقيمة تقارب 1.5 مليار يورو، إضافة إلى مشاريع الإنتاج المتسلسل الجارية لأنظمة الدفاع الجوي.

وبحسب ما ورد في "منصة الإفصاح العام"، الجمعة، وقعت "أسيلسان" مع هيئة الصناعات الدفاعية التركية عقدا إضافيا لمشاريع الإنتاج المتسلسل لأنظمة الدفاع الجوي، بقيمة إجمالية تبلغ مليارا و470 مليونا و500 ألفا و12 يورو.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون في منشور على منصة "إكس" الأمريكية، أن المشاريع الوطنية والمحلية التي تُنفذ بتنسيق من الهيئة تسهم في تعزيز منظومة الدفاع الجوي التركية متعددة الطبقات.

وأضاف أنه بموجب قرارات اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية الصادرة في 18 فبراير/شباط 2026، تم توقيع عقود إضافية للإنتاج التسلسلي لمنظومتي الدفاع الجوي "حصار- أ" و"حصار-و" مع شركتي "أسيلسان" و"روكيتسان".

وأكد أن تركيا ماضية بعزم في تعزيز منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات في إطار رؤية "القبة الفولاذية" والتزاماتها ضمن حلف الناتو.

وأردف: "بفضل الخطوات التي اتُّخذت خلال السنوات الـ23 الماضية، أصبح لدينا منظومة صناعات دفاعية تضم أكثر من 4 آلاف شركة، وجيشا من 100 ألف مهندس وفني يبلغ متوسط أعمارهم أقل من 34 عاما، قادرين على تلبية جميع القدرات المتقدمة التي تحتاجها بلادنا في مجال الصناعات الدفاعية".

وتواصل "أسيلسان" بفضل قدراتها التقنية، تعزيز منظومة الدفاع الجوي التركية، بنظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات "القبة الفولاذية" الذي يستطيع التصدي لجميع التهديدات الجوية بمختلف الارتفاعات.

ويُذكر أن نظام القيادة والسيطرة الجوية "حاكم" الذي تطوره "أسيلسان" أيضا، يتولى إدارة التنسيق بين جميع مكونات "القبة الفولاذية".

ويُعد "حاكم" أول نظام قيادة وسيطرة جوية يُطوَّر في تركيا بإمكانات وطنية، ويؤدي دورا محوريا بوصفه أحد أهم مكونات "القبة الفولاذية".

وفي أغسطس/ آب 2024 قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي للبلاد.

وتتعاون شركات "أسيلسان" و"روكتسان" و"إم كي إي" و"توبيتاك ساغا" لتنفيذ مشروع "القبة الفولاذية" الذي يوصف بأنه "نظام الأنظمة" لأنه يجمع عدة أنظمة وأسلحة ذات ميزات وقوى مختلفة.