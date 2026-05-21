تركيا.. "أسيلسان" تعرض قدراتها في مناورات "أفس-2026" الرئيس أردوغان اطلع الأنظمة التي عرضتها "أسيلسان" على هامش المناورات.

أنقرة/ الأناضول

عرضت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، قوتها وقدراتها التكنولوجية خلال مناورات "أفس-2026" التي اختتمت فعالياتها الخميس بولاية إزمير غربي تركيا.

ووفق بيان صادر عن الشركة، حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فعاليات "يوم المراقبين المميزين" وتلقى معلومات حول الأنظمة التي عرضتها "أسيلسان" على هامش المناورات.

وقدّمت الشركة في المعرض الذي نُظّم على هامش المناورات، منتجات متعددة شملت أنظمة الحرب الإلكترونية، وأنظمة الاتصالات، والمراقبة الكهروبصرية، وأنظمة القيادة والسيطرة.

كما جرى استعراض منظومات الدفاع الجوي ضمن مشروع "القبة الفولاذية"، بما في ذلك أنظمة "حصار-A"، "حصار-O"، و"سيبر".



وعرضت أيضا نظام "قورقوت" للدفاع الجوي منخفض الارتفاع، المصمم للتعامل مع التهديدات الجوية الحديثة مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وشملت العروض أيضاً دبابة "ألطاي" المجهزة بأنظمة أسيلسان المتقدمة، إضافة إلى رادارات وأنظمة استطلاع وحرب إلكترونية مثل رادار كشف الطائرات المسيّرة "أكار"، ونظام الدعم الإلكتروني "ميلكد"، ورادار كشف الهاون "سرهات"، ونظام التصويب الكهروبصري "أسيلبود".

وبمشاركة أكثر من 10 آلاف عسكري من 50 دولة، بدأت مناورات "أفس" في 16 أبريل/ نيسان الماضي واختتمت اليوم.



وتُعتبر مناورات "أفس" أكثر من مجرد نشاط تدريبي عسكري؛ ويُنظر إليها كدليل هام على نهج تركيا الأمني ​​الذي يُعطي الأولوية للسلام والاستقرار والتعاون الدولي.