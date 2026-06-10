ترامب: الرئيس أردوغان قوي وصديق مقرب جدا لي

واشنطن/ الأناضول

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، واصفا إياه بـ "الصديق المقرب جدا" و"القوي".

جاء ذلك في تصريح صحفي من المكتب البيضاوي في واشنطن.

وفي رده على سؤال من صحفية إسرائيلية حول احتمال نشوب صراع بين إسرائيل وتركيا، أكد ترامب، أن علاقته بالرئيس أردوغان وثيقة.

وأضاف: "إنه صديق جيد جدا لي (أردوغان)، وقد عملنا معا بشكل ممتاز. أنا أحبه، فهو قائد رائع وشخص قوي للغاية".

وأردف: "لم أسمع بشيء من هذا القبيل. ولو سمعت، لاتصلت به للتأكد من أن كل شيء على ما يرام. لا أعتقد أن شيئا كهذا سيحدث مع تركيا. هو يحترمني، وأنا أحترمه، والأهم من ذلك أن بيننا صداقة جيدة".

وفي وقت سابق الأربعاء، استنكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضد الرئيس أردوغان، مشددا على أن المتهمين بارتكاب إبادة جماعية لا يمكنهم إعطاء دروس في الأخلاق.

كما قالت وزارة الخارجية التركية، إن الأكاذيب التي يلجأ إليها خبير الإبادة الجماعية نتنياهو، للتستر على الحقائق، لا يمكنها أن تخفي مسؤوليته عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبها.

وأوضحت الخارجية التركية، في بيان، أن الاتهامات الباطلة والاستفزازية والملفقة الموجهة ضد الرئيس أردوغان، ليست سوى محاولة من نتنياهو وشركائه لتضليل الرأي العام الدولي.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ عام 2007، حيث يعيش نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون في أوضاع إنسانية كارثية بعد دمار واسع طال مساكنهم.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.

