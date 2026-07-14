الوكالة التركية للتعاون والتنسيق قالت إن هدف المشروع أيضا دعم إنتاج البن في اليمن..

تخليدا لشهداء المحاولة الانقلابية.. تركيا تغرس 1400 شتلة بن باليمن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق قالت إن هدف المشروع أيضا دعم إنتاج البن في اليمن..

إسطنبول/ الأناضول

غرست الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) 1400 شتلة بن في اليمن، تخليدا لذكرى شهداء المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو/ تموز 2016 في تركيا.

ووفقا لبيان صادر عن الوكالة، الاثنين، نُفذ المشروع الزراعي في اليمن بمناسبة "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" في تركيا الموافق لـ15 يوليو.

وذكرت الوكالة أن المشروع يهدف أيضا إلى دعم إنتاج البن اليمني، أحد أبرز المنتجات الزراعية في البلاد، إضافة إلى تعزيز روابط الصداقة والأخوة بين الشعبين التركي واليمني.

وأكدت أنها تواصل تنفيذ مشاريع تدعم التنمية المستدامة في الدول الصديقة والشقيقة، وتعزز قدرات الإنتاج المحلي، وتوطد علاقات الصداقة والتضامن بين الشعوب.

وشهدت تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم "غولن" الإرهابي حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎

وأعلنت الحكومة التركية 15 يوليو من كل عام "يوما للديمقراطية والوحدة الوطنية" في البلاد، تخليدا لذكرى الشهداء الـ253 الذين ارتقوا خلال التصدي لمحاولة الانقلاب.