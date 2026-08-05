بعد خضوعها لعملية ترميم شاملة استمرت نحو 14 شهرا في تركيا، عادت المقاتلة الألمانية التاريخية "فوكه-فولف 190" (Focke-Wulf 190) إلى التحليق مجددا، في رحلة تجريبية ناجحة في سماء ولاية أسكي شهير وسط البلاد.

تحطمت في الحرب.. مقاتلة تاريخية تعود للتحليق في تركيا (تقرير) بعد خضوعها لعملية ترميم شاملة استمرت نحو 14 شهرا في تركيا، عادت المقاتلة الألمانية التاريخية "فوكه-فولف 190" (Focke-Wulf 190) إلى التحليق مجددا، في رحلة تجريبية ناجحة في سماء ولاية أسكي شهير وسط البلاد.

أسكي شهير/ ياووز إمراه سور/ الأناضول

- واحدة من ثماني طائرات متبقية من هذا الطراز في العالم

- صُنعت في ألمانيا عام 1943 وتحطمت في فرنسا بعد عام خلال الحرب العالمية الثانية

- خضعت لعملية ترميم استمرت 14 شهرا بعد إحضارها إلى تركيا عام 2023

بعد خضوعها لعملية ترميم شاملة استمرت نحو 14 شهرا في تركيا، عادت المقاتلة الألمانية التاريخية "فوكه-فولف 190" (Focke-Wulf 190) إلى التحليق مجددا، في رحلة تجريبية ناجحة في سماء ولاية أسكي شهير وسط البلاد.

وتعد الطائرة، التي حلقت في الأجواء التركية خلال أربعينيات القرن الماضي، واحدة من أندر المقاتلات التاريخية في العالم، إذ لم يتبق منها سوى ثماني طائرات، يعتقد أن نصفها فقط لا يزال قادرا على الطيران.

** البداية في ألمانيا

وصُنعت الطائرة في مدينة بريمن الألمانية عام 1943، قبل أن تتحطم في شمال فرنسا عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 2000، نُقل حطامها إلى الولايات المتحدة، حيث خضعت لأعمال ترميم استمرت نحو 12 عاما، لكنها لم تعد إلى التحليق، بسبب ظروف مختلفة.

وفي عام 2023، نُقلت الطائرة إلى تركيا بمبادرة من جمعية "نادي سيفري حصار للطيران" في ولاية أسكي شهير، لتعرض في متحف "إم إس أو" (M.S.Ö.) للطيران والفضاء.

** 14 شهرا من الترميم

وخضعت الطائرة لاحقا لبرنامج ترميم جديد أشرف عليه فريق "ماش تكنيك" (Mach Teknik)، المؤلف من 11 متخصصا بقيادة طيار الاستعراضات الجوية علي عصمت أوزتورك.

وشملت الأعمال تفكيك الطائرة بالكامل وإجراء فحوص تقنية دقيقة، مع إعادة تأهيل الأجزاء القابلة للاستخدام، وتصنيع القطع غير القابلة للإصلاح من جديد.

وشكل تصنيع المروحة إحدى أكثر مراحل المشروع تعقيدا، إذ استغرقت شركة بريطانية نحو عام كامل لإنتاجها.

وبعد اكتمال أعمال الترميم، التي استمرت على مدار 14 شهرا، أجرى طيار الاختبارات الألماني كلاوس بلازا، مؤخرا، أولى الرحلات التجريبية للطائرة، التي نجحت في الإقلاع ضمن برنامج شمل تسع طلعات تجريبية.

** مشاركة مرتقبة

وبناء على نتائج الاختبارات، قرر الفريق الفني إجراء تعديلات إضافية لتحسين أداء الطائرة، على أن تستأنف رحلاتها التجريبية بعد انتهاء المرحلة الثانية من أعمال الضبط الفني.

ويحرص الفريق على مشاركة الطائرة في عروض معرض الطيران "إس إتش جي إير شو 2026" (SHG Airshow 2026)، الذي تنظمه جمعية "نادي سيفري حصار للطيران" يومي 19 و20 سبتمبر/ أيلول المقبل، في نسخته الحادية عشرة.

وقال طيار الاستعراضات الجوية علي عصمت أوزتورك، للأناضول، إن فريقا من 11 متخصصا عمل على المشروع، معتبرا أن إعادة هذه الطائرة التاريخية إلى التحليق تمثل إنجازا مهما.

وأضاف: "لا يوجد اليوم في العالم سوى ثماني طائرات من طراز فوكه-فولف 190، ويعتقد أن نصفها فقط قادر على الطيران".

وأردف: "عودة إحدى هذه الطائرات التاريخية إلى التحليق في تركيا، مع عرضها في متحفنا، تمثل إضافة مهمة لثقافة الطيران في بلادنا".

وأشار أوزتورك إلى أن مشروع الترميم حظي باهتمام واسع في الأوساط الدولية المتخصصة بالطيران، مؤكدًا أنه يسهم في التعريف بقطاع الطيران التركي وتراثه.