"تآج" التركية تشارك بأحدث تقنيات الطيران في "ساها 2026"

إسطنبول/ الأناضول

تستعد شركة "تآج /TAAC" التركية لتقنيات الطيران، للمشاركة في معرض "ساها 2026"، بأحدث تقنياتها ولا سيما أنظمة هبوط الطائرات وأنظمة التحكم في الطيران.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، السبت، فإنها تهدف إلى عرض حلولها المحلية التي تعزز سيادة الطائرات التركية في الأجواء، مع التركيز على تكامل التكنولوجيا والإنتاج.

وشركة "تآج" تابعة لكل من شركة "ألطناي" لتقنيات الدفاع وشركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش)،



وقال المدير العام للشركة، مراد كوتش، في البيان: "نتحمل مسؤولية أن نكون القوة الحاملة لمشاريعنا الوطنية التي نفخر بها مثل (طائرتي) قآن وحرجيت، ضمن منظومة الطيران الوطنية التي تُعد من أهم ركائز رؤية الاستقلال التكنولوجي لتركيا".

وأكد كوتش أنهم من خلال أنظمة الهبوط التي طوروها، وأنظمة التحكم في الطيران والبنى التحتية المتقدمة للاختبار، يسهمون في إنهاء الاعتماد الخارجي في مجال الطيران، ويعملون على إيصال تركيا إلى مستوى لاعب عالمي مؤثر في هذا القطاع.

ومن بين المنتجات التي ستُعرض في "ساها 2026" أنظمة الهبوط الخاصة بمشروعي طائرتي "قآن" و"حرجيت" التركيتين، من تطوير "تآج".

كما ستعرض "تآج" خلال المعرض مشغلات التحكم في الطيران، التي تحدد قدرة المناورة لأجنحة الطائرات.

جدير بالذكر أن معرض "ساها 2026" للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء سينطلق في إسطنبول في 5 مايو الجاري ويستمر حتى 9 مايو.