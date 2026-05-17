بين التراث والابتكار.. تركية تصمم منتجات نحاسية بزخارف عثمانية

هطاي/ الأناضول

تصمم التركية تولين أرباجي، في ولاية هطاي التركية منتجات من النحاس تشمل إكسسوارات وصواني وغيرها مزينة بزخارف عثمانية.

أرباجي (56 عاما) تعلقت بمهنة النحاس التي تعلمتها من والد زوجها، وبدأت بتشكيل النحاس في منزلها.

وقامت ولاية هطاي (جنوب) بتخصيص ورشة مساحتها 18 مترا مربعا لها في سوق الثقافة والفنون العام الماضي، بهدف الحفاظ على هذه المهنة المهددة بالاندثار.

وفي حديث للأناضول، ذكرت أرباجي، أن والد زوجها كان من أشهر نحَّاسي أنطاكيا (بهطاي)، وأنها اهتمت بهذه المهنة بسبب دقة عمله وتفانيه.

وأشارت إلى أنها طورت نفسها لاحقا عبر الدورات التي التحقت بها، وتعلمت صناعة أطباق وصوان.

وأضافت أرباجي: "كان والد زوجي يعمل في الزخرفة داخل الأواني فقط، أما أنا فأضيف زخارف حديثة وعثمانية على النحاس".

وعبرت عن رغبتها في نقل هذه الحرفة إلى الأجيال القادمة.