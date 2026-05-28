بيرو وتركيا تتفقان على مسودة تفاهم للتعاون في التعدين بحسب وزيرة البيئة في بيرو نيلي باراديس ديل كاستيو

إسطنبول/ الأناضول

قالت وزيرة البيئة في بيرو نيلي باراديس ديل كاستيو إنها اتفقت مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار على تبادل مسودة مذكرة تفاهم عبر السفارات للتعاون في مجال التعدين.

وأكدت كاستيو في تصريحات للأناضول أن بيرو تسعى لإبقاء مسار التعاون مع تركيا مستمرًا رغم التغيير السياسي المرتقب في بلادها.

وذكرت أن منتدى المعادن النادرة الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إسطنبول أبريل/ نيسان الماضي شكّل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأوضحت أن التحول العالمي في قطاع الطاقة وزيادة الطلب على المعادن النادرة يفتحان فرصًا مهمة لبيرو، كونها من أكبر منتجي النحاس في العالم.

وأشارت إلى أنها خلال زيارتها إسطنبول، أتيحت لها الفرصة لتبادل الآراء مع الوزير بيرقدار واتفقوا على ضرورة تقييم المعادن النادرة بطريقة منتظمة ومخططة في إطار التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن تركيا تمتلك خبرة في هذا المجال، لافتة إلى رغبة بلادها في الانتقال من مجرد تصدير المواد الخام إلى إنشاء صناعات ذات قيمة مضافة تشمل عمليات المعالجة داخل البلاد.

وأضافت: "اتفقنا أنا والوزير (بيرقدار) على إرسال مسودة مذكرة تفاهم عبر سفارتينا لبدء تنسيق هذا العمل المشترك بين حكومتي بيرو وتركيا".

وذكرت أن الحكومة الانتقالية في بيرو تسعى لدفع هذا المسار إلى الأمام قبل تسليم السلطة، بحيث تتمكن الحكومة الجديدة من استكمال المفاوضات مع تركيا.

وكان وزير الطاقة التركي قال بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "ناقشنا سبل الجمع بين موارد بيرو الجوفية الغنية وخبرة تركيا في قطاع التعدين، وخلال اجتماعنا، تشاورنا حول كيفية تحويل هذه الثروة المشتركة بين البلدين إلى تعاون ملموس في مجالات الإنتاج المشترك والاستثمار وتطوير التكنولوجيا".​​​​​​​

