بيرقدار: "قزل إلما" دخلت الإنتاج المتسلسل وتسليم أولى الدفعات خلال 2026

إسطنبول/ الأناضول

المدير العام لشركة "بايكار" التركية خلوق بيرقدار للأناضول خلال معرض "ساها 2026":

- المقاتلة المسيرة "قزل إلما" تمثل ثمرة 25 عاما من التطوير في مجال الطائرات المسيَّرة

- لا نقوم بتسويق قزل إلما بشكل كبير، لأن الأولوية كانت لتلبية احتياجات بلدنا، لكن كان هناك طلب كبير خاصة من إندونيسيا

- وقعنا أول عقد تصدير لـ"قزل إلما" مع شركة "بي تي ريبابليك ديرغانتارا" الإندونيسية على أن يبدأ التسليم في 2028

- كنا نستورد محرك الطائرة المسيرة "بيرقدار تي بي 3" لكننا نصنعه محليا اليوم

- نهدف لإنشاء مراكز لإنتاج الدرونات والتدريب في الولايات التركية كلها - هذا العام، تم توقيع عقود تصدير بقيمة 8 مليارات دولار في "ساها"

قال رئيس مجلس إدارة تكتل شركات "ساها إسطنبول" والمدير العام لشركة بايكار، خلوق بيرقدار إنهم بدأوا بالإنتاج التسلسلي للمقاتلة المسيرة "بيرقدار قزل إلما" ويهدفون لتسليم أولى الدفعات خلال العام الجاري.

جاء ذلك في حديث للأناضول خلال معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في إسطنبول، الذي انطلق الثلاثاء ويختتم فعالياته السبت.

وعن الصناعات الدفاعية في تركيا، قال بيرقدار إنه بينما كان هناك ما لا يزيد عن 20 شركة لصناعة الدفاع في تركيا عام 2002، بلغ عدد الشركات اليوم أكثر من 3 آلاف شركة تخدم قطاع الدفاع.

وأشار إلى أن الصادرات الدفاعية تجاوزت العام الماضي 10 مليارات دولار، والهدف لهذا العام هو 13 مليار دولار.

عقود تصدير بقيمة 8 مليارات دولار

وفي إشارة إلى الحجم الاقتصادي الذي تحقق في معرض "ساها 2026"، أضاف بيرقدار: "أقيم هنا أكثر من 196 حفل توقيع. في معرض ساها الماضي عام 2024، تم توقيع عقود بقيمة 6.3 مليارات دولار، كانت 4.2 مليارات دولار منها للتصدير. أما هذا العام، فقد تم توقيع عقود تصدير بقيمة 8 مليارات دولار في ساها".

وأوضح أن شركة "بايكار" وقعت أول عقد تصدير لـ"قزل إلما" مع شركة "بي تي ريبابليك ديرغانتارا" الإندونيسية خلال المعرض.

وأشار إلى أن مسيرة "قزل إلما" تمثل ثمرة 25 عاما من التطوير في مجال الطائرات المسيَّرة، حيث تم تطوير جميع أنظمتها تقريبا محليا باستثناء المحرك، بما في ذلك أنظمة الملاحة والاتصالات والهيكل وأنظمة الهبوط.

وأردف: "لا نقوم بتسويق قزل إلما بشكل كبير، لأن الأولوية كانت لتلبية احتياجات بلدنا، لكن كان هناك طلب كبير خاصة من إندونيسيا. وبعد انتظار اكتمال الاختبارات، وقَّعنا عقد تصدير أول 12 طائرة، على أن تبدأ عمليات التسليم في 2028".

وتعد "بيرقدار قزل إلما" مقاتلة ثورية بفضل قدرتها على الهبوط والإقلاع من السفن ذات المدرج القصير، مثل السفينة التركية "تي جي غي أناضولو".

وانطلق مشروع "بيرقدار قزل ألما" بالعام 2021، وخرجت أول طائرة من خط الإنتاج في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قبل أن تحقق أول طيران ناجح في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022.

المسيرة "بيرقدار تي بي 3"

وعن الطائرة المسيرة "بيرقدار تي بي 3" قال إنهم كانوا يستوردون محركه في السنوات الأولى لكنهم يصنعون محليا اليوم.

وتعد بيرقدار TB3 أول طائرة مسيّرة في العالم قادرة على تنفيذ عمليات إقلاع وهبوط من سفن ذات مدارج قصيرة.

وعن درونات "سكاي داغر" إحدى مبادرات شركة "بايكار"، قال إن الشركة كانت تهديها للدول التي تشتري "بيرقدار تي بي 2" قبل أن ترى طلبا هائلا عليها.

وبيَّن أن "سكاي داغر" التي تأسست قبل عامين تصدر اليوم الدرونات لـ 17 دولة.

وأعلن بيرقدار عن هدفهم بإنشاء مراكز لإنتاج الدرونات والتدريب في الولايات التركية كلها، وذلك باستخدام كامل أرباح معرض (ساها 2026).

واختتم بيرقدار مؤكدا ضرورة سيادة تركيا تكنولوجيا، وأن ذلك لا يقتصر على تكنولوجيا الدفاع فحسب، بل يشمل مجالات الصحة والطاقة والاتصالات.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.