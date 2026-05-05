رئيس مجلس إدارة تكتل شركات "ساها إسطنبول" خلوق بيرقدار قال إن نسبة التصنيع المحلي ضمن قطاع الدفاع ارتفعت خلال 23 عاما من 20 بالمئة إلى 83 بالمئة

بيرقدار: تركيا تستهدف 13 مليار دولار صادرات دفاعية خلال 2026 رئيس مجلس إدارة تكتل شركات "ساها إسطنبول" خلوق بيرقدار قال إن نسبة التصنيع المحلي ضمن قطاع الدفاع ارتفعت خلال 23 عاما من 20 بالمئة إلى 83 بالمئة

إسطنبول / الأناضول

قال رئيس مجلس إدارة تكتل شركات "ساها إسطنبول" خلوق بيرقدار، إن تركيا تستهدف تصدير ما قيمته 13 مليار دولار في قطاع الصناعات الدفاعية خلال عام 2026.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء الذي انطلق الثلاثاء، في مركز إسطنبول للمعارض، بمشاركة وكالة الأناضول كشريك اتصال عالمي، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.



وحضر الافتتاح أيضا من تركيا وزيرا الدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، ورئيس الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، ورئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" سلجوق بيرقدار، إلى شخصيات رفيعة المستوى من دول عدة.

وذكر رئيس مجلس إدارة تكتل شركات "ساها إسطنبول" في كلمته، أنهم لا يفتتحون اليوم مجرد معرض، بل يناقشون ثورة فكرية ومعادلة جديدة للنظام العالمي.

وأشار إلى أن العالم يمر بمرحلة حرجة انتقل فيها من حروب تجارية إلى صراع على الهيمنة التكنولوجية.

ولفت إلى أن العالم عاد لمناقشة الردع النووي، مؤكدا أن الدفاع لم يعد مجرد إنفاق بل تأمينا وجوديا.

وعن الذكاء الاصطناعي قال إنه "لم يعد وعدا مستقبليا، بل أصبح القوة الأكثر تدميرا في الميدان. هذه التكنولوجيا يمكن أن تتحول إلى نظام تحكم استراتيجي يعيد تشكيل السلطة عبر الأكواد الرقمية".

وبيَّن أن نسبة التصنيع المحلي في تركيا ضمن قطاع الصناعات الدفاعية ارتفعت خلال 23 سنة من 20 بالمئة إلى 83 بالمئة، وأن صادرات الدفاع تجاوزت 10 مليارات دولار عام 2025.

وأردف خلوق بيرقدار: "هدفنا لعام 2026 هو الوصول إلى 13 مليار دولار من الصادرات".

وأوضح أن تركيا انتقلت من تصدير مكونات بسيطة إلى تصدير أنظمة عالية التقنية مثل الذخائر الذكية والطائرات من دون طيار.

وأشار إلى أن المعرض سيشهد إطلاق منتجات جديدة للمرة الأولى، ونحو 200 حفل توقيع.

يُذكر أن فعاليات "ساها 2026" في إسطنبول انطلقت بدءا من اليوم أمام المتخصصين في القطاع، فيما سيكون متاحا للعامة يوم 9 مايو الجاري.