"بيرقدار أقنجي" التركية تنجح في اختبار ذخيرة "طولون-بي" الموجهة الاختبار نُفذ في بيئة حرب إلكترونية تضم 7 أجهزة تشويش، وفق شركة "أسيلسان" المطورة للذخيرة..

أنقرة/ الأناضول

أصابت الطائرة المسيرة الهجومية التركية "بيرقدار أقنجي" هدفًا إصابة مباشرة باستخدام ذخيرة "طولون-بي" الموجهة، محلية الصنع.

وأعلنت شركة "بايكار" في بيان، الأربعاء، نجاح الاختبار، موضحة أن المسيرة تمكنت من إصابة هدفها بدقة عالية.

من جانبها، قالت شركة "أسيلسان" التركية، في بيان، إن الاختبار أُجري في بيئة حرب إلكترونية مكثفة.

وأضافت أن التقنيات التي تطورها الشركة لتعزيز أداء المهام في بيئات الحرب الإلكترونية "تصنع الفارق ميدانيًا"، مشيرة إلى أن "بيرقدار أقنجي" نفذت إطلاقًا مزدوجًا ومتزامنًا لذخائر "طولون".

وأوضحت أن ذخيرة "طولون-بي" المنتجة من قبل "أسيلسان" أصابت الهدف بدقة رغم وجود بيئة تضمنت 7 أنظمة تشويش إلكتروني.

و"طولون-بي" قنبلة موجهة صغيرة القطر محلية الصنع، طورتها شركة "أسيلسان" لتعزيز قدرات الضربات الدقيقة للطائرات الحربية والطائرات المسيرة.