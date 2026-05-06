"بيتس" التركية تكشف عن حلول دفاعية ذكية في "ساها 2026" (تقرير)

أنقرة / علي أتار / الأناضول

للشركة إسهامات بالمقاتلة محلية الصنع "قآن"، وطائرة التدريب "حرقوش" والمروحية الهجومية "آتاق"، كما تقدم دعما احترافيا في مشاريع تحديث منصات "إف 16" و"سو 25"

تقدم شركة "بيتس" التركية للصناعات الدفاعية أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات محاكاة وحلولا دفاعية متكاملة ضمن فعاليات معرض "ساها 2026".

والثلاثاء، انطلق معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري، حيث يشهد تقديم أحدث المنصات التركية المطورة في هذا المجال، بمشاركة وكالة الأناضول كشريك اتصال عالمي.



** قوة عملياتية متكاملة

ويقول المدير العام لـ"بيتس" يلدريم عزيز أوغلو، للأناضول، إن الشركة "تركز على تحويل كل تقنية تطورها إلى حلول عملية قابلة للقياس في الميدان".

ويضيف: "لا نقدم للمستخدم منتجا فحسب، بل قوة عملياتية متكاملة بفضل قدراتنا في مجالات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الدفاع والمحاكاة وأنظمة الطيران".

وتابع: "ساها 2026 منصة مهمة تعكس مستوى صناعتنا الدفاعية وتعزز التعاون الدولي. ويسعدنا أن نستعرض من خلالها نهجنا القائم على التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي ورؤيتنا في تطوير أنظمة تحقق نتائج ملموسة في الميدان".

** قدرات متقدمة

وفي إطار ملف أعدته الأناضول تحت عنوان "قلب التكنولوجيا ينبض في ساها" تسلط هذه المادة الضوء على الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المحاكاة والحلول الدفاعية المتكاملة التي ستعرضها "بيتس" التابعة لشركة "أسيلسان" الرائدة في الصناعات الدفاعية التركية.



تؤدي الشركة دورا مهما في الصناعات الدفاعية التركية بفضل قدراتها المتقدمة في مجالات البرمجيات والمحاكاة والحلول الدفاعية المتكاملة.



كما تطور منتجات في أنظمة دفاعية، وأخرى للطيران والإلكترونيات الجوية، وحلول التدريب والمحاكاة، إلى جانب أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم عمليات اتخاذ القرار على المستوى العملياتي.

وتبرز الشركة خصوصا في مجالي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، حيث توفر من خلال أنظمتها آليات اتخاذ قرار قائمة على البيانات وقابلة للتنبؤ، ما يمنح المستخدمين تفوقا عملياتيا.

وتعد قدرات التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة دعم القرار، والأتمتة (التشغيل الآلي) من العناصر الأساسية في بيئات العمليات الحديثة، فيما تعتمد الشركة من خلال حلولها نهجا متقدما في تطوير تقنيات الدفاع.

أيضا تقدم الشركة ضمن مجالات عملها الاستراتيجية في أنظمة الدفاع حلولا مدعومة بتقنيات الواقع المعزز، تتيح للقوات الأمنية تفوقا تكنولوجيا وتعزز الوعي الميداني.

** مركز هندسي استراتيجي

وفي مجال أنظمة الطيران والإلكترونيات الجوية وأنظمة المهام، تضطلع "بيتس" بتطوير برمجيات مرنة وقابلة للتتبع خصوصا بالبرمجيات الحساسة المرتبطة بالسلامة وتنفيذ المهام.

وتقدم الشركة، ضمن رؤيتها "نصمم سماء المستقبل"، حلولا حيوية تعزز فعالية المهام وسلامة الطيران في المنصات الجوية، ما يجعلها شريكا هندسيا استراتيجيا في مشاريع الطيران.

وتعمل "بيتس" في مجالات أنظمة التشغيل على تطوير البرمجيات المدمجة، وهندسة الأنظمة، وفق معايير الطيران الدولية، مع إنتاج مخرجات معتمدة بمستوى السلامة الأعلى "DAL-A" للأنظمة الحرجة.

وتشارك بفاعلية في منصات مثل المقاتلة محلية الصنع "قآن"، وطائرة التدريب "حرقوش"، ومروحيات "تي 70" متعددة المهام، والهجومية "آتاق"، و"كوك باي"، كما تقدم دعما احترافيا في مشاريع تحديث منصات "إف 16"، و"سو 25".

كما تتميز بخبرتها في مجالات الأمن السيبراني للمنصات، والهندسة العكسية، والاستشارات في الشهادات، وتطوير أجهزة المحاكاة الخاصة.

** حلول متكاملة

وتوفر "بيتس" تقنيات المحاكاة والتدريب، التي تتيح تجربة قريبة من سيناريوهات العمليات الحقيقية، وذلك من خلال حلول تدريب غامرة قائمة على تقنيات "إكس آر" وصولا إلى أنظمة محاكاة مدمجة في المنصات.

وتسهم أيضا، من خلال مشاريع التحول الرقمي التي تنفذها ضمن مديرية التكنولوجيا وحلول الأعمال، في تلبية احتياجات مهمة في القطاع، حيث تدعم مشاريع مثل نظام دعم القرار "يتن"، الذي يوفر وصولا سريعا إلى بيانات القدرات والبنى التحتية لدى الجهات الفاعلة في المنظومة، ما يعزز عمليات اتخاذ القرار الاستراتيجي.

** قرارات ميدانية دقيقة

وتعد مجموعة العمليات التكتيكية العسكرية "أتوك" من أبرز حلول الشركة، إذ توفّر عبر قدرات دعم القرارات المتقدمة والوعي الميداني تحليل البيانات في الميدان، بما يتيح اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة.

ويعمل النظام على ضمان تكامل البيانات بين مختلف العناصر، بما يسهم في تحسين تخطيط المهام والتنسيق العملياتي.

وفي إطار مشروع "قرار"، تم تطوير أنظمة مدرعات وأنظمة قتال في المناطق المأهولة، مدعومة بحلول رؤية معززة تتجاوز العوائق، إلى جانب قدرات معرفة الأجسام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يدعم عمليات التدريب العملياتي.

** أنظمة تدريب تحاكي الواقع

أما نظام التدريب المدمج من الجيل الجديد "تميس" المطور للدبابة المحلية "ألتاي"، فيوفر إمكانية تدريب الطاقم داخل المركبة نفسها، ضمن سيناريوهات تكتيكية ديناميكية تعتمد على بيانات استخبارية حديثة.

كما تقدم الشركة حلول تدريب عالية الدقة لمجموعة واسعة من المنصات، بينها "كي إم سي"، و"إس تي إيه"، و"ميلغم"، و"قآن"، وغيرها.

ويمثل نظام "صندوق الرمال الافتراضي" حلا مبتكرا لدعم عمليات التخطيط التكتيكي، من خلال نمذجة بيئات العمليات المعقدة (عملية إنشاء تمثيل رقمي أو رسومي، أو محاكاة حاسوبية، لنظم تشغيلية تتسم بالتداخل).

** روبوت بقدرات ذاتية

وتقدم شركة "بيتس" خلال أيام المعرض منصة روبوتية رباعية الأرجل، مزودة بنظام "اتصال ومهام ذكي"، تتميز بقدرتها على الحركة في التضاريس الصعبة وتنفيذ المهام عالية الخطورة.

ويتيح النظام نقل البيانات باستمرار، ويوفر قدرات تصوير متقدمة في ظروف الرؤية المحدودة، ما يجعله مناسبا لمهام الاستطلاع والمراقبة، إضافة إلى استخدامه من جانب فرق الأمن الخاصة وفرق البحث والإنقاذ، مع امتلاكه إمكانات للتوسع في الأسواق الدولية.

