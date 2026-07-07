بولاط: تركيا ركيزة أساسية بالمرونة الاقتصادية وسلاسل التوريد داخل الناتو

أنقرة / الأناضول

** وزير التجارة التركي عمر بولاط:

- تركيا كانت بالعام 2025 ثامن أكبر اقتصاد بين دول الحلف بقيمة تقارب 1.6 تريليون دولار

- حجم التجارة الخارجية لتركيا مع دول الحلف بلغ 289.7 مليار دولار العام الماضي

- دول الناتو تستحوذ على 67.5 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا

صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط بأن بلاده من أبرز الدول المساهمة في تعزيز المرونة الاقتصادية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وأمن سلاسل التوريد، بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها اللوجستية المتطورة، وقدرتها الصناعية القوية.

وأوضح بولاط في بيان أصدره بمناسبة قمة "الناتو" المنعقدة في أنقرة، الثلاثاء، أن دول الحلف تمتلك اقتصادًا يبلغ حجمه 59.2 تريليون دولار، أي ما يعادل 50.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأشار إلى أن تركيا كانت بالعام 2025 ثامن أكبر اقتصاد بين دول الناتو، بقيمة تقارب 1.6 تريليون دولار، كما أنها كانت من أسرع اقتصادات الحلف نموًا بين عامي 2002 و2025، وارتفع ناتجها المحلي من 238.7 مليار دولار إلى 1.596 تريليون دولار.

ولفت إلى أن حجم التجارة الخارجية لتركيا مع دول الحلف بلغ 289.7 مليار دولار في العام الماضي، مشيرًا إلى أن دول الناتو تستحوذ على 67.5 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، فيما تعد ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا أبرز الشركاء التجاريين لأنقرة داخل الحلف.

وفي مجال الدفاع، أوضح بولاط أن الإنفاق الدفاعي التركي بلغ 36.4 مليار دولار بالعام 2025، ما يعادل 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا هدف الحلف البالغ 2 بالمئة.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن دول الناتو ليست مجرد حلفاء أمنيين لتركيا، بل تمثل أيضًا أهم شركائها التجاريين والاقتصاديين.

وانطلقت اليوم القمة 36 للناتو في أنقرة، للمرة الثانية في تاريخ تركيا بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، في وقت تحظى فيه القمة بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.