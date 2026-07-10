القطاع حافظ على تقدمه بالصادرات طوال 19 عاما، وبلغت عائداته 41.5 مليار دولار بالعام 2025

بولاط: تركيا تحتل المرتبة 13 عالميا في إنتاج السيارات القطاع حافظ على تقدمه بالصادرات طوال 19 عاما، وبلغت عائداته 41.5 مليار دولار بالعام 2025

إسطنبول / الأناضول

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن بلاده باتت تحتل المرتبة الثالثة عشر عالميا ضمن أكبر قاعدة للإنتاج بقطاع السيارات، والخامسة أوروبيا.

جاء ذلك في كلمة خلال حفر توزيع جوائز "أبطال التصدير" الخميس، في مقر مجلس المصدرين الأتراك بمدينة إسطنبول.

وأوضح بولاط أن قطاع السيارات حافظ على صدارة الصادرات التركية طوال 19 عاما، واصفا إياه بأنه "واجهة مشرّفة للصناعة التركية وقطاع التصنيع في الساحة العالمية".

وأشار إلى أن صادرات القطاع بلغت 41.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2025، وشكلت أكثر من 15 بالمئة من إجمالي صادرات تركيا البالغة 273 مليار دولار.

وذكر أن تركيا تحتل المرتبة التاسعة عالميا والأولى أوروبيا في إنتاج المركبات التجارية الخفيفة، وفق أرقام إنتاج 2025، والمرتبة الرابعة عالميا في إنتاج الحافلات.

ولفت إلى أن بلاده تأتي في المرتبة الخامسة أوروبيا والثالثة عشرة عالميا في إنتاج السيارات.

وأكد بولاط أن نجاح قطاع السيارات يستند إلى منظومة متكاملة تدعمها قطاعات الإلكترونيات والصلب والآلات والبرمجيات.

وبحسب الوزير، بلغت صادرات الصناعة الرئيسية للسيارات نحو 25 مليار دولار من إجمالي صادرات القطاع العام الماضي.

وفي ختام الحفل، مُنحت جوائز ضمن فئات البلاتين والذهب والفضة والبرونز إلى 133 شركة، بينها شركة "فورد أوتوموتيف" التي تصدرت صادرات القطاع العام الماضي.