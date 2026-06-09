وزير التجارة التركي قال إن الممر أصبح بمثابة "شريان حياة" لدول الشرق الأوسط والخليج بعد إغلاق مضيق هرمز..

بولاط: الممر من تركيا إلى السعودية مرورا بسوريا والأردن شريان حيوي وزير التجارة التركي قال إن الممر أصبح بمثابة "شريان حياة" لدول الشرق الأوسط والخليج بعد إغلاق مضيق هرمز..

غازي عنتاب/ الأناضول

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن التطورات الأخيرة في منطقة الخليج، أظهرت الأهمية الحيوية لممر "تركيا-سوريا-الأردن-السعودية"، وإن الممر يواصل العمل بنجاح منذ منتصف أبريل/ نيسان الفائت.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلاها، الثلاثاء، عقب مباحثات أجراها مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، على هامش "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" بولاية غازي عنتاب التركية بتنظيم من وكالة الأناضول، وبمشاركة رفيعة المستوى من البلدين.

بولاط، أضاف أن سوريا دخلت مرحلة جديدة ومستقرة بعد التحرير، مؤكدا على أن تركيا قدمت ولا زالت دعما كبيرا لسوريا فيما يتعلق بالحفاظ على وحدتها السياسية والترابية، وتأسيس إدارة شرعية.

وأضاف أن زيادة الاستقرار في سوريا تنعكس إيجابا على ثقة المستثمرين، مشيرا إلى وجود جهود لافتتاح منشآت صناعية جديدة فيها.

ولفت إلى أن تركيا على تواصل مع الجهات المعنية لإعادة توقيع اتفاقية تجارة حرة بين تركيا وسوريا.

وأشار إلى أنه في ضوء اجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة المشتركة (JETCO) بين تركيا وسوريا، المنعقد في أبريل/ نيسان الماضي، تم تحقيق تقدم كبير في مجالات المعايير والتوافق الفني، والتعاون الجمركي، والاستثمارات المشتركة، وتحديث الجمارك، وزيادة حجم التجارة، والمشاركة المتبادلة في المعارض، وتحرير التجارة العابرة (الترانزيت).



- "شريان حياة"



وشدد على أن التجارة العابرة عبر تركيا وسوريا إلى جميع دول الخليج أصبحت ممكنة الآن.

الوزير التركي أشار أيضا إلى أن حجم النقل المتبادل بين بلاده وسوريا شهد زيادة كبيرة بالتوازي مع نمو التجارة.



ولفت إلى أن التطورات الأخيرة في منطقة الخليج أظهرت مرة أخرى الأهمية الحيوية لممر الترانزيت بين تركيا وسوريا والأردن والسعودية.

وأوضح أنه عندما تم إغلاق مضيق هرمز، أصبح هذا الممر بمثابة "شريان حياة" لدول الشرق الأوسط والخليج.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر ذاته، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها القريبة من مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، التي زادت المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها عالميا.

- تحضيرات لإنشاء مناطق حرة وصناعية

وأفاد بولاط بوجود مباحثات حاليا حول استثمارات مشتركة بين تركيا وسوريا، إلى جانب التحضير لإنشاء مناطق حرة ومناطق صناعية مشتركة.

وحول مباحثاته مع الوزير السوري الشعار، على هامش قمة غازي عنتاب، قال بولاط إن اللقاء تناول العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقل والجمارك بين البلدين، لافتا إلى أن من أبرز بنود جدول الأعمال فتح فروع للبنوك التركية في سوريا، بالإضافة إلى مناقشة إعادة فتح معبري إصلاحية ونصيبين الحدوديين.

يُذكر أن فعاليات "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" تعقد ليوم واحد في مركز "مافيرا" للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، وممثلين عن قطاع الأعمال من البلدين.

وبحثت القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.