المحمية الواقعة في ولاية أرتوين تتميز في فصلي الربيع والصيف بتدرجات اللون الأخضر بينما تكتسي في الخريف بألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر والبني كما تضفي انعكاسات الأشجار المحيطة بالبحيرة على سطح المياه مشهدًا طبيعيًا يجذب الزوار

"بورتشكا قره غول" وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة في شمال شرقي تركيا المحمية الواقعة في ولاية أرتوين تتميز في فصلي الربيع والصيف بتدرجات اللون الأخضر بينما تكتسي في الخريف بألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر والبني كما تضفي انعكاسات الأشجار المحيطة بالبحيرة على سطح المياه مشهدًا طبيعيًا يجذب الزوار

أرتوين/ الأناضول

تشهد محمية "بورتشكا قره غول" الطبيعية، أحد أبرز الوجهات السياحية في ولاية أرتوين بأقصى شمال شرقي تركيا، إقبالًا كثيفًا من الزوار خلال موسم الصيف.

وتقع البحيرة على بعد 27 كيلومترًا من مركز قضاء بورتشكا، وتستقبل زوارًا من داخل تركيا وخارجها.

ويضم المتنزه، الذي تمتد مساحته على 368 هكتارًا، بحيرة قره غول، إلى جانب غاباته البكر وأشجاره المعمرة وغطائه النباتي الغني ومسارات المشي، ما يجعله من أبرز الوجهات المفضلة لعشاق الطبيعة.

وتتميز المحمية في فصلي الربيع والصيف بتدرجات اللون الأخضر، بينما يكتسي في الخريف بألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر والبني، كما تضفي انعكاسات الأشجار المحيطة بالبحيرة على سطح المياه مشهدًا طبيعيًا يجذب الزوار.

وقال شكري أتاش، القادم من ولاية جناق قلعة (شمال غرب)، إنهم قصدوا المنطقة لمشاهدة جمال الطبيعة في البحر الأسود.



وأضاف أتاش، أن بحيرة "قره غول" كانت من أكثر الأماكن التي أثارت إعجابهم.

وتابع أتاش: "يجب أن نحافظ على هذه المناطق جيدًا. وفي وقت قد يواجه فيه العالم أزمة مياه، فإن امتلاك مثل هذه الطبيعة نعمة كبيرة".



ولفت إلى أن "قره غول، جنة على الأرض، وآمل أن ننجح في الحفاظ على هذا الجمال".

من جانبه، قال بيرول كوتكان، القادم من ولاية إزمير، إن قره غول، فاقت توقعاته من حيث جمالها الطبيعي.



وأعرب كوتكان، عن انبهاره بجمال المكان، مشيرا إلى أن المنظر فيها رائع، والخضرة لا مثيل لها.

ولفت إلى أنه مارس رياضة تسلق الجبال والمشي في الطبيعة لسنوات طويلة، ومع ذلك فوجئ بأنه لم يكتشف قره غول من قبل.



وأكد كوتكان، أن البحيرة تستحق أن تكون ضمن برنامج زيارة كل محبي الطبيعة.