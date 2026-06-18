تجول السياح الذين نزلوا من السفينتين في أسواق بودروم بعد إتمام إجراءات الجوازات..

بودروم التركية تستقبل فندقين عائمين يقلان أكثر من ألفين و500 سائح تجول السياح الذين نزلوا من السفينتين في أسواق بودروم بعد إتمام إجراءات الجوازات..

موغلا/ الأناضول

وصلت إلى مدينة بودروم التابعة لولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، الخميس، سفينتا رحلات سياحية فاخرة، تقلان 2583 سائحا.

وبحسب مراسل الأناضول، رست سفينة "ماين شيف 5" التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 295 مترا، في ميناء بودروم بعد انطلاقها من ميناء ميكونوس اليوناني.

وتقل السفينة 2450 راكبا، معظمهم من الألمان، إضافة إلى 906 من أفراد الطاقم.

كما رست صباحا في الميناء سفينة "لو بوغانفيل" التي ترفع العلم الفرنسي ويبلغ طولها 131 مترا، قادمة من ميناء باتموس اليوناني.

وتقل السفينة الفاخرة 133 راكبا، غالبيتهم من الأمريكيين، إلى جانب 119 من أفراد الطاقم.

وتجول السياح الذين نزلوا من السفينتين في أسواق بودروم بعد إتمام إجراءات الجوازات، كما زاروا المعالم التاريخية في المنطقة.