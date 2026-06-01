بنشر فيديو.. الدفاع التركية تحتفي بالذكرى 115 لتأسيس قواتها الجوية

أنقرة / الأناضول

احتفت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، بالذكرى السنوية 115 لتأسيس قيادة قواتها الجوية، وذلك بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في منشورها: "منذ 115 عاما ونحن القوة الراسخة للشعب التركي في السماء، والحرّاس الأوفياء لأجواء الوطن".

وأردفت: "نحتفل اليوم بالذكرى 115 لتأسيس قيادتنا للقوات الجوية، مصدر فخر أمتنا بتاريخها المجيد وتضحياتها الكبيرة وكوادرها البطلة".



وتابعت: "نتمنى التوفيق لجميع أفرادها الذين يواصلون أداء واجبهم، كما نستذكر شهداءنا الأبرار بالرحمة والامتنان. وليدم عزنا في السماء".

وتضمن الفيديو مشاهد من مختلف الأنشطة والمهام التي تنفذها القوات الجوية التركية.