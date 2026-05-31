أنقرة/ الأناضول

أتمّت شركة "كاتمرجيلر" (Katmerciler)، إحدى الشركات الرائدة في صناعة المركبات البرية المدرعة ضمن قطاع الصناعات الدفاعية التركية، الدفعة الأولى من تسليم مدرعتها المحدثة "خضر" (HIZIR 4x4) المقاومة للألغام والمحمية من الكمائن.

وجرى استكمال تسليم الجيل الجديد من مدرعات "خضر"، التي طُوّرت بما يتماشى مع احتياجات القوات المسلحة التركية، ضمن صفقة شراء أبرمتها وزارة الدفاع التركية.

وتم تصميم النسخة الجديدة من المدرعة "خضر"، المطوّرة وفق معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بهيكل يتألف من ثلاثة أبواب وبقدرة استيعابية تصل إلى خمسة أفراد من الطاقم، بما يلبي المتطلبات العملياتية الحديثة.

ويتميز الجيل الجديد من "خضر" بمحرك بقوة 400 حصان، وقدرة على تسلق المنحدرات الحادة بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، إضافة إلى مستوى عالٍ من الحماية البالستية والحماية ضد الألغام، وناقل حركة أوتوماتيكي بالكامل، مع قدرة عالية على المناورة وتجربة قيادة أكثر سلاسة وراحة.

وأعلنت شركة "كاتمرجيلر" أن عمليات الإنتاج مستمرة، مؤكدة أنه سيتم استكمال بقية عمليات التسليم المدرجة ضمن المشروع بحلول نهاية العام الجاري.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، أعرب فرقان كاتمرجي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، عن فخره بإتمام الدفعة الأولى من تسليم مدرعات "خضر" من الجيل الجديد، التي تلبي المتطلبات العملياتية الحديثة للقوات المسلحة التركية.

وشدد كاتمرجي على أن المدرعة "خضر 4x4"، التي جرى تحديثها لتلائم أقسى الظروف الجغرافية والمناخية وفق معايير الناتو، ستعزز من قدرات الجنود الأتراك في الميدان بفضل مستوياتها العالية من الحماية البالستية والحماية ضد الألغام.

وأشار إلى أن هذه النسخة الجديدة، التي دُمجت فيها أنظمة فرعية مطوّرة ضمن منظومة الإنتاج المحلية، تعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه القدرات الهندسية للشركة.

