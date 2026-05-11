بمشاركة الملكة ماتيلد.. قنصلية بلجيكا بإسطنبول تنظم ندوة حول الاستثمار شارك فيها أيضا وزير التجارة التركي عمر بولاط..

إسطنبول/الأناضول

نظمت القنصلية البلجيكية في إسطنبول، الاثنين، ندوة حول الاستثمار شارك فيها ملكة بلجيكا ماتيلد، ووزير التجارة التركي عمر بولاط.

كما شارك في الندوة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو ورئيس مكتب الاستثمار والتمويل التابع للرئاسة التركية أحمد بوراك داغلي أوغلو، والقنصل العام البلجيكي في إسطنبول تيم فان أندرليخت.

كما حضر الفعالية التي نظمت بعيدا عن وسائل الإعلام ممثلو قطاع الأعمال من تركيا وبلجيكا.

ووصلت الملكة ماتيلد تركيا الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية.

ومن المقرر أن يجري الوفد البلجيكي لقاءات مكثفة حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.