بلمسات إبداعية.. نحاتة تركية تعيد تدوير المعادن إلى فن نابض بالحياة النحاتة بشرى قره تحوّل سطح المعدن الصلب إلى أشكال صديقة للبيئة، وقابلة للاستخدام اليومي..

أسكي شهير/ الأناضول

تتفنن النحاتة بشرى قره (29 عاما) في ورشتها بولاية أسكي شهير وسط تركيا، بتحويل مخلفات معدنية إلى أعمال فنية تجمع بين الجمال وما يصلح للاستخدام اليومي، عبر إعادة تدويرها بلمسات إبداعية.

وبدأت قره اهتمامها بفن النحت خلال المرحلة الثانوية بتشجيع من أحد معلميها، والتحقت عام 2016 بقسم النحت في كلية الفنون الجميلة بجامعة الأناضول، قبل أن تتخرج عام 2020 وتبدأ مسيرتها الاحترافية.

وتقوم قره بثني ولِحام الصفائح المعدنية، مُتّبعةً نهج "إعادة التدوير الإبداعي" للمواد التالفة، فتحوّل سطح المعدن الصلب إلى أشكال صديقة للبيئة، وقابلة للاستخدام اليومي.

وفي تصريح للأناضول، قالت قره إنها اكتسبت خلال دراستها مختلف التقنيات الأساسية، وأنها اختارت المعدن لأعمالها النحتية نظراً لاستدامته.

وصرحت بأنها تتردد إلى المناطق الصناعية عموما للحصول على المواد التي تستخدمها في أعمالها.

وأشارت إلى أنها اكتسبت خبرة في اللحام من خلال شهادة تأهيل مهني، الأمر الذي ساعدها كثيراً في أعمالها الفنية بالمعادن.